Lo SPID non è più gratuito: ecco quanto si paga, come e chi è esente
Dopo dieci anni dall’avvio di questo servizio elettronico, ecco cosa cambia
PIEMONTE – Dal 1° gennaio 2026 lo SPID di Poste Italiane (PosteID) non sarà più completamente gratuito.
A dieci anni dall’avvio del servizio, Poste ha introdotto un canone annuale di 6 euro, che scatterà dopo il primo anno dall’attivazione dell’identità digitale.
La decisione riguarda milioni di cittadini: Poste Italiane è infatti il principale gestore SPID in Italia, con oltre 24 milioni di utenti attivi.
Quanto costa lo SPID di Poste Italiane
Il servizio PosteID SPID è gratuito per il primo anno dall’attivazione e si rinnova automaticamente ogni anno con il pagamento di un canone di 6 euro;
Per chi ha attivato lo SPID da meno di un anno, il costo scatterà al termine dei primi 12 mesi. Per chi lo possiede da più tempo, il canone sarà richiesto alla prossima scadenza annuale.
Chi è esente dal pagamento
Non tutti gli utenti dovranno pagare. Sono infatti esenti dal canone:
i minorenni;
i cittadini over 75;
i residenti all’estero;
gli utenti con SPID ad uso professionale.
Per queste categorie il servizio continuerà a essere gratuito.
Come sapere se e quando bisogna pagare
Poste Italiane informerà gli utenti tramite email, inviata alla scadenza del primo anno di attivazione e l’utente avrà 30 giorni di tempo per decidere se pagare o recedere dal servizio senza costi.
In alternativa, è sempre possibile verificare la propria situazione accedendo al sito posteid.poste.it oppure tramite l’App PosteID, nella propria area personale, dove è indicata la data di scadenza annuale.
Cosa succede se non si paga
In caso di mancato pagamento entro i 30 giorni previsti lo SPID verrà sospeso, ma potrà essere riattivato in qualsiasi momento pagando il canone dovuto.
Dove e come pagare i 6 euro
Il pagamento del canone annuale può essere effettuato sia online, dal portale posteid.poste.it sia in ufficio postale, comunicando il codice fiscale del titolare dello SPID.
Non è necessario presentare documenti né la presenza del titolare se il rinnovo viene effettuato per conto di un’altra persona.
Le alternative gratuite allo SPID PosteID
Restano comunque disponibili alternative gratuite, tra cui la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e altri provider SPID che, al momento, non applicano canoni annuali.
