Torino, arrestato 68enne con 200 grammi di cocaina in auto

TORINO – Un uomo di 68 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il controllo è avvenuto in corso Grosseto, dove gli agenti di una volante hanno fermato l’uomo e ispezionato il veicolo.

Durante la perquisizione, sotto il freno a mano dell’auto è stata trovata una busta contenente circa 200 Gr di cocaina, che è stata immediatamente sequestrata.

Dopo la convalida dell’arresto, la Questura ha disposto nei confronti dell’uomo un Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane), motivato dai precedenti specifici e dalla particolare sensibilità della zona, caratterizzata dalla presenza di esercizi pubblici e plessi scolastici. Il provvedimento vieta l’accesso per tre anni a una vasta area compresa tra corso Grosseto e le vie limitrofe.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese