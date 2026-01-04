Seguici su

CronacaVerbano Cusio Ossola

Cinque persone intossicate a Craveggia: coinvolti due minori

Cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio, i due minori sono in ospedale in codice verde
Chiara Scerba

Pubblicato

7 minuti fa

il

CRAVEGGIA – Nella serata di ieri 3 gennaio, in Via Vigezzo, cinque persone – di cui due minori – sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio. A sopperire i danni dell’incidente domestico sono intervenuti i soccorsi.

Per approfondire:

I due minorenni, in codice verde, sono stati trasportati all’ospedale di Verbania.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *