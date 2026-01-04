CronacaVerbano Cusio Ossola
Cinque persone intossicate a Craveggia: coinvolti due minori
Cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio, i due minori sono in ospedale in codice verde
CRAVEGGIA – Nella serata di ieri 3 gennaio, in Via Vigezzo, cinque persone – di cui due minori – sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio. A sopperire i danni dell’incidente domestico sono intervenuti i soccorsi.
I due minorenni, in codice verde, sono stati trasportati all’ospedale di Verbania.
