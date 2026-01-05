Sarà tra Thunder Matelica e Ecodent Alpo la finale di coppa Italia femminile di A2

TORTONA – Saranno la Thunder Matelica e la Ecodent Alpo a giocarsi la coppa Italia di serie A2 di basket femminile domani a Tortona.

Matelica ha avuto la meglio 79-72 sulla CLV-Limonta Costa Masnaga mentre Alpo ha superato 71-64 la Repower Sanga Milano. La finale è in programma domani, giorno dell’Epifania al palazzetto di Tortona, che ospita anche le finali della Coppa Italia femminile di serie A1.

