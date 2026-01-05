AlessandriaSport
Sarà tra Thunder Matelica e Ecodent Alpo la finale di coppa Italia femminile di A2
Domani a Tortona la finalissima per aggiudicarsi la coppa Italia di A2
TORTONA – Saranno la Thunder Matelica e la Ecodent Alpo a giocarsi la coppa Italia di serie A2 di basket femminile domani a Tortona.
Matelica ha avuto la meglio 79-72 sulla CLV-Limonta Costa Masnaga mentre Alpo ha superato 71-64 la Repower Sanga Milano. La finale è in programma domani, giorno dell’Epifania al palazzetto di Tortona, che ospita anche le finali della Coppa Italia femminile di serie A1.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Società2 giorni fa
Potere al Popolo si mobilita a Torino contro l’aggressione statunitense del Venezuela: i manifestanti a fianco di Maduro
Cronaca1 giorno fa
Arriva la conferma del DNA: Chiara Costanzo è una delle vittime identificate della strage di Crans-Montana
Cronaca3 giorni fa
In contromano in tangenziale a Torino: percorre 7 km e poi il frontale con un altro veicolo
Cronaca3 giorni fa
Torino, 40enne si spara con un pistola in cantina: nel locale un arsenale di armi
Meteo1 giorno fa