Impresa Derthona: è in finale di coppa Italia basket femminile con Schio

TORTONA – Sono Derthona e Schio le finliste della coppa Italia femminile di basket. Nella Final Eight che si sta svolgendo alla Nova Arena di Tortona la Famila Wuber Schio ha avuto la meglio 88-56 sulla Dinamo Banco di Sardegna Women, mentre le padrone di casa della Autosped G BCC Derthona hanno superato 74-62 la favorita Umana Reyer Venezia.

Domani sera si gioca la finale che assegna la coppa Italia.

