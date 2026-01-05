AlessandriaSport
Impresa Derthona: è in finale di coppa Italia basket femminile con Schio
Domani sera si gioca la finale che assegna la coppa Italia.
TORTONA – Sono Derthona e Schio le finliste della coppa Italia femminile di basket. Nella Final Eight che si sta svolgendo alla Nova Arena di Tortona la Famila Wuber Schio ha avuto la meglio 88-56 sulla Dinamo Banco di Sardegna Women, mentre le padrone di casa della Autosped G BCC Derthona hanno superato 74-62 la favorita Umana Reyer Venezia.
Domani sera si gioca la finale che assegna la coppa Italia.
