Seguici su

CronacaTorino

“Mara Favro sta facendo danni anche da morta”, la frase di Luca Milione in un video pubblicato su TikTok

Una frase dura e inquietante

Pubblicato

3 minuti fa

il

TORINO – L’inquadratura è quella dell’interno di un locale, la tavola imbandita e i piatti ancora pieni delle pietanze ordinate da una famiglia e non consumate. Parte da qui lo sfogo social, e senza peli sulla lingua, di Luca Vincenzo Milione, l’uomo che era stato accusato dell’omicidio di Mara Favro, la cameriera scomparsa l’8 marzo 2024 da Chiomonte in Val di Susa, e per il quale la Procura di Torino aveva disposto l’archiviazione del procedimentoescludendo di fatto il suo coinvolgimento nella morte della donna.

Per approfondire:

Un video, pubblicato su TikTok ieri, in cui Milione di fatto dice di essere vittima del pregiudizio e dell’ignoranza delle persone. I piatti, preparati nel suo locale – lo stesso che Milione dice ormai di voler abbandonare – sono rimasti quasi intoccati non perché non siano buoni ma, dice l’uomo, perché la famiglia ha saputo del suo coinvolgimento nel caso di Mara Favro e ha deciso quindi di andare via.

Quello che, però colpisce, è in particolare una frase che il ristoratore pronuncia durante il video: “Il pregiudizio continua a fare danni. Mara Favro sta facendo danni anche da morta e questo è tutto”.

Milione, difeso dall’avvocato Tommaso Luca Calabró, ha sempre sostenuto la propria innocenza. “La mia vita è cambiata totalmente da quando è iniziata questa storia” aveva dichiarato tempo fa.

Da quel momento, aveva raccontato, ha vissuto un vero e proprio inferno personale: la famiglia che si è allontanatail lavoro in crisi, e una reputazione compromessa da un’accusa che in seguito la magistratura ha ritenuto infondata. L’archiviazione è arrivata dopo mesi di accertamenti, analisi e verifiche da parte degli inquirenti, che non hanno trovato elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.

@lucamilionechiomonte

♬ suono originale – Luca Milione

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *