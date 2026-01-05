“Mara Favro sta facendo danni anche da morta”, la frase di Luca Milione in un video pubblicato su TikTok

TORINO – L’inquadratura è quella dell’interno di un locale, la tavola imbandita e i piatti ancora pieni delle pietanze ordinate da una famiglia e non consumate. Parte da qui lo sfogo social, e senza peli sulla lingua, di Luca Vincenzo Milione, l’uomo che era stato accusato dell’omicidio di Mara Favro, la cameriera scomparsa l’8 marzo 2024 da Chiomonte in Val di Susa, e per il quale la Procura di Torino aveva disposto l’archiviazione del procedimento, escludendo di fatto il suo coinvolgimento nella morte della donna.

Un video, pubblicato su TikTok ieri, in cui Milione di fatto dice di essere vittima del pregiudizio e dell’ignoranza delle persone. I piatti, preparati nel suo locale – lo stesso che Milione dice ormai di voler abbandonare – sono rimasti quasi intoccati non perché non siano buoni ma, dice l’uomo, perché la famiglia ha saputo del suo coinvolgimento nel caso di Mara Favro e ha deciso quindi di andare via.

Quello che, però colpisce, è in particolare una frase che il ristoratore pronuncia durante il video: “Il pregiudizio continua a fare danni. Mara Favro sta facendo danni anche da morta e questo è tutto”.

Milione, difeso dall’avvocato Tommaso Luca Calabró, ha sempre sostenuto la propria innocenza. “La mia vita è cambiata totalmente da quando è iniziata questa storia” aveva dichiarato tempo fa.

Da quel momento, aveva raccontato, ha vissuto un vero e proprio inferno personale: la famiglia che si è allontanata, il lavoro in crisi, e una reputazione compromessa da un’accusa che in seguito la magistratura ha ritenuto infondata. L’archiviazione è arrivata dopo mesi di accertamenti, analisi e verifiche da parte degli inquirenti, che non hanno trovato elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.

