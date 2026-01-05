Scivola sul ghiaccio e si frattura una caviglia: salvata una escursionista in difficoltà all’Alpe Devero

VCO – Incidente all’Alpe Devero, nella zona del Vallaro per una escursionista: la donna, 57enne di Tradate (Varese), è scivolata sul ghiaccio e a causa della caduta ha riportato la frattura della caviglia.

I soccorsi si sono messi in azione poco prima delle 23. La donna è stata soccorsa nella notte dai volontari del soccorso alpino della stazione di Baceno, nel Verbano-Cusio-Ossola, e consegnata all’ambulanza per le cure del caso.

