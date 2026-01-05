Temperature gelide in Piemonte: ecco quali sono state le più basse registrate in pianura e in montagna

TORINO – Temperature invernali – come è giusto che sia – in Piemonte. La regione, in questi giorni, sta registrando però condizioni di gelo piuttosto significative (seppur non eccezionali, come sottolineato dal meteorologo Andrea Vuolo) che si stanno facendo sentire in maniera decisa. Inoltre, su molte aree di pianura del Piemonte si sono registrate anche nebbia fitta e gelata.

Alcuni dei dati più significativi sono riportati dalla pagina Centro Meteo Piemonte che ha messo insieme le temperature minime più basse registrate sia in pianura che in montagna.

Le temperature gelide registrate in Piemonte

Tra le minime più basse in pianura abbiamo: -9.1°C a Capriglio (AT), -7.9°C a Front (TO), -7.6°C a Varallo Pombia (NO), -7.4°C a Calliano Monferrato, Castellero e Villafranca d’Asti (AT), -7.2°C ad Asti Loc. Valmanera (AT).

In montagna da segnalare i: -19.3°C a Sauze di Cesana (TO), -15.5°C all’Alpe Veglia (VB), -15.5°C a Pragelato (TO), -15.4°C all’Alpe Devero (VB), -14.8°C a Ceresole Reale (TO), -14.5°C a Cesana Torinese, -14.4°C a Prali (TO) -12.3°C a Pontechianale (CN), -10.5°C a Balme (TO), -10.8°C a Elva (CN), -10.5°C a Palanfrè (CN), -10.2°C a Crissolo (CN).

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, una vasta saccatura polare si estende progressivamente dalla Scandinavia al Mediterraneo centro-occidentale, dove, unendosi ad una locale bassa pressione sulla Penisola Iberica, riesce ad allungarsi fino al Maghreb anche nei prossimi giorni, e apporta aria gelida ma asciutta sul Piemonte, con condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato sul territorio regionale.

Oggi saremo temporaneamente raggiunti da nuvolosità alta in arrivo dalla Spagna, ma senza fenomeni precipitativi associati per la nostra regione. Le temperature rimangono rigide, con gelo notturno a tutte le quote e temperature che anche nei valori massimi diurni salgono di pochi gradi sopra lo zero.

Il picco del freddo più intenso si toccherà mercoledì mattina, mentre questa lieve anomalia fredda, rispetto alla norma del periodo, si protrarrà fino a giovedì, per poi successivamente attenuarsi.

Foto in copertina di Liliana Fragomeni, dal gruppo Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte.

