Scopre un giovane intento a rubare in casa sua a Bussoleno: chiama i carabinieri e lo fa arrestare

BUSSOLENO – La notte di Capodanno, dopo i festeggiamenti, un uomo fa ritorno a casa e scopre una finestra infranta del suo appartamento. Temendo che l’intruso sia ancora all’interno, l’uomo ha chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto dopo pochi minuti.

I militari hanno sorpreso in flagranza un giovane di 25anni, senza fissa dimora, che era intento a frugare nella camera da letto tra cassetti ed armadi. Il 25enne è stato arrestato con l’accusa di furto in abitazione, anche se la pena è stata sospesa.

