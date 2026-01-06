Torino: guasto all’impianto di riscaldamento delle case Atc a Mirafiori: 90 famiglie al freddo

TORINO – Da ieri, lunedì 5 gennaio 2026, circa 90 famiglie delle case Atc di Mirafiori sono al freddo per un guasto all’impianto di riscaldamento. Alcuni si sono attrezzati con stufette elettriche, ma in casa ci sono 12° C con la possibilità che scenda ulteriormente durante la notte. Molti i disagi per anziani e bambini, costretti a tenere le giacche e i giubbotti anche in casa. Le abitazioni interessate sono quelle di corso Agnelli e via De Bernardi.

Atc fa sapere che “i nostri tecnici si sono subito attivati per risolvere le criticità. Sarebbero legate a una perdita all’impianto di riscaldamento, che stiamo cercando con attrezzature speciali. Il problema interessa la parte interrata dell’impianto e individuarlo è molto complesso. Quando sarà localizzato, bisognerà isolare l’area interessata dal resto del complesso”.

Sul posto anche i tecnici di Smat in supporto ai tecnici Atc, ma molto probabilmente i lavori per il ripristino dell’impianto proseguiranno nei prossimi giorni.

