Seguici su

MeteoPiemonte

Picco dell’ondata di freddo in Piemonte, temperature prossime ai -22°C: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo i primi dati, questa ondata di freddo potrebbe risultare la più importante dalla fine dell’inverno del 2018 a livello regionale

Pubblicato

3 secondi fa

il

TORINO – La regione, in questi giorni, sta registrando condizioni di gelo piuttosto significative  che si stanno facendo sentire in maniera decisa.

Per approfondire:

Cosa dicono gli ultimi aggiornamenti

Secondo gli ultimi aggiornamenti del meteorologo Andrea Vuolo, le prossime due notti, in pianura e sui fondovalle alpini, saranno in generale le più rigide di questa intensa e prolungata ondata di freddo che, secondo i primi dati, potrebbe risultare la più importante dalla fine dell’inverno del 2018 a livello regionale, seppur senza precipitazioni a causa della formazione di minimi depressionari sul Mediterraneo troppo bassi, latitudinalmente, per apportare umidità e nubi consistenti sul nostro territorio regionale.

Entrando più nel dettaglio, tra le notti di mercoledì e di giovedì, le temperature minime potranno diffusamente scendere al di sotto dei -4/-7°C, portandosi anche verso i -9/-10°C su alcuni fondovalle collinari e localmente fino a -11/-12°C su Astigiano e Langhe. In montagna – prosegue Vuolo – sarà invece la prossima notte quella più gelida, con valori minimi che si porteranno tra -8 e -13°C dagli 800 metri di quota in su, con picchi di -14/-18°C tra i 1.500 e i 2.500 metri nelle conche vallive più strette dove è ancora presente un significativo innevamento al suolo (e nelle aree più al riparo dalle brezze di monte), talora con locali picchi prossimi ai -20/-22°C, valori che potranno essere anche superati sopra i 2.500-3.000 metri.

Tuttavia, già a partire dal pomeriggio-sera di mercoledì e – ancor più – tra giovedì e venerdì, è invece atteso un marcato e repentino rialzo delle temperature in quota per la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, con una perturbazione atlantica in avvicinamento dalla Francia che porterà il ritorno di precipitazioni nevose – a carattere di tormenta – sulle alte valli di confine oltre i 1.500-2.000 metri, specie dall’alta Val Susa alle valli dell’Ossola (anche intense sulla Valle d’Aosta occidentale) e piovaschi in locale sconfinamento verso gli sbocchi vallivi nord-occidentali.

Dai primi aggiornamenti – conclude il meteorologo – , non si può escludere, tuttavia, locali episodi di pioggia congelante (gelicidio) all’interno delle valli alpine tra Torinese e Verbano, specie tra i 700 e i 2.000 metri di quota nelle aree soggette allo sfondamento dei nuclei precipitativi da Nordovest (più probabili su alto Piemonte), con associate violente raffiche di foehn fino ad oltre 100-120 km/h sulle alte valli, che si estenderanno – tra venerdì e sabato – anche ai settori pedemontani e alle pianure adiacenti dal Cuneese al VCO, dove seguirà un netto aumento delle temperature massime fino a 10-14°C.

Tra domenica e lunedì seguirà poi un nuovo brusco calo delle temperature con persistenza di forti gelate notturne anche a bassa quota, ma sempre in un contesto asciutto pressoché su tutta la regione almeno fino a metà della prossima settimana.

Foto di Liliana Fragomeni

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *