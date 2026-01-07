Gelo record in Piemonte: temperature polari sulle Alpi

TORINO – Il Piemonte si è risvegliato sotto una morsa di gelo senza precedenti. Secondo i dati ambientali consultabili sulla mappa in tempo reale di Arpa Piemonte, nelle ultime ore le temperature hanno raggiunto valori estremamente bassi in diverse località alpine, confermando una fase di freddo intenso su tutta la regione.

Il dato più impressionante arriva dalla Capanna Margherita, in provincia di Vercelli, dove il termometro ha toccato i -30,4 gradi. Si tratta di una delle temperature più basse registrate in Italia, favorita dall’altitudine del rifugio, che con i suoi 4.554 metri è il più alto d’Europa.

Valori rigidissimi anche a Ceresole, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -22 gradi, e al Colle Agnello, che segna -18,6 gradi. Dati che confermano un’ondata di gelo particolarmente severa sulle aree montane, con effetti evidenti anche nei fondovalle e nei centri abitati più esposti.

