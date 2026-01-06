Anche in Piemonte le buste e scatole di Poste Italiane dedicate alle Olimpiadi in carta 100% riciclata

PIEMONTE – Negli uffici postali del Piemonte sono state introdotte nuove buste e scatole per le spedizioni realizzate interamente in cartone riciclato. I nuovi contenitori, disponibili in 288 sedi sul territorio regionale, sono certificati FSC (Forest Stewardship Council) e destinati all’invio di pacchi e corrispondenza.

Le confezioni presentano una grafica ispirata ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, evento per il quale Poste Italiane ricopre il ruolo di partner logistico. Sulle superfici delle buste e delle scatole sono raffigurati atleti impegnati in diverse discipline sportive, con un disegno che varia in base al formato del contenitore.

Tutti i prodotti riportano l’indicazione “100% riciclato” e sono pensati per essere nuovamente riciclabili al termine dell’utilizzo. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la distribuzione di questi materiali rientra in un più ampio percorso di riduzione dell’impatto ambientale delle attività di spedizione.

Le confezioni dedicate ai Giochi olimpici e paralimpici resteranno disponibili negli uffici postali fino alla conclusione della manifestazione sportiva del 2026.

