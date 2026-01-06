Vasto incendio nei boschi di Crevoladossola, sul posto vigili del fuoco e AIB Piemonte

VCO – Intorno alle 16 di oggi è scattato l’allarme per un vasto incendio sulle alture di Crevoladossola.

Secondo quanto si apprende, il rogo sta interessando un’area boschiva; la zona è quella compresa tra le frazioni montane di Simbo, Scezza e Clusone. Sul posto sono presenti le squadre di pompieri del distaccamento di Domodossola e colleghi del comando provinciale di Verbania assieme ai gruppi AIB di Crevoladossola, Masera, Varzo e della Valle Antigorio al lavoro da ore per contenere le fiamme, visibili anche a molta distanza.

Sul posto anche il sindaco Giorgio Ferroni

