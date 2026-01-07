TORINO – A Torino, la giornata di giovedì 8 gennaio 2025 sarà contraddistinta da tempo stabile e asciutto, sotto la protezione dell’alta pressione. Il contesto sarà quello di un inverno secco, con ampie schiarite, assenza di precipitazioni e temperature rigide, in particolare durante la notte e al primo mattino.

Mattino – Gelo diffuso e allerta ghiaccio

Il mattino si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi e aria molto fredda. La temperatura minima toccherà i -4°C, valore che favorirà gelate estese e la possibile presenza di ghiaccio su strade e marciapiedi, soprattutto nelle aree periferiche e meno trafficate. I venti deboli da Nord-Nordest manterranno condizioni di stabilità, senza apportare nubi o umidità significativa.

Pomeriggio – Sole protagonista ma temperature contenute

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare il cielo torinese, regalando una giornata luminosa ma con clima decisamente invernale. La temperatura massima si attesterà intorno ai 5°C, mentre lo zero termico, posizionato sui 1780 metri, indica una massa d’aria leggermente meno fredda in quota rispetto alle zone pedemontane. Le condizioni resteranno ideali dal punto di vista meteorologico, ma con necessità di adeguate protezioni dal freddo.

Sera – Raffreddamento rapido

Con il calare del sole, la città assisterà a un rapido calo delle temperature, favorito dai cieli sereni. In serata e notte torneranno condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio, motivo per cui resta valida l’allerta meteo, soprattutto per la viabilità notturna e mattutina.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 9 gennaio: stabile, gelate mattutine;

stabile, gelate mattutine; Sabato 10 gennaio: soleggiato, lieve rialzo termico;

soleggiato, lieve rialzo termico; Domenica 11 gennaio: tempo asciutto e temperature più gradevoli nelle ore centrali.

