Lotteria Italia, Torino baciata dalla fortuna: dieci biglietti vincenti tra città e provincia

TORINO – Torino e la sua provincia si confermano protagoniste dell’estrazione della Lotteria Italia 2025-2026, andata in onda ieri sera, 6 gennaio, durante la trasmissione “Affari tuoi” su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. Se i cinque premi milionari non hanno fatto tappa in Piemonte, il territorio torinese può comunque festeggiare un bottino significativo: dieci biglietti vincenti tra seconda, terza e quarta categoria.

Nel dettaglio, due premi di seconda categoria da 100 mila euro ciascuno sono stati venduti proprio a Torino. Si tratta dei biglietti G 279874 e I 476752, che rappresentano le vincite più alte registrate in città in questa edizione della Lotteria.

Altri due premi di terza categoria, da 50 mila euro l’uno, sono stati acquistati sempre nel capoluogo: i biglietti Z 132743 e F 466560. La fortuna ha sorriso anche alla provincia, con un premio di quarta categoria da 20 mila euro a Orbassano (I 397712), uno a Rivoli (L 312092) e uno a Torre Pellice (P 482936).

Completano il quadro torinese tre ulteriori biglietti di quarta categoria venduti in città: S 294818, L 371060 e L 444286, ciascuno dal valore di 20 mila euro.

