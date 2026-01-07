Seguici su

Incidente nella notte a Ivrea: un morto e due feriti

Lo schianto poco dopo la mezzanotte all’altezza del “terzo ponte”
Alessia Serlenga

Pubblicato

5 secondi fa

il

Ambulanza

IVREA – È di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Ivrea. Lo schianto si è verificato poco dopo la mezzanotte all’altezza del cosiddetto “terzo ponte” e ha coinvolto più autovetture. A perdere la vita è stato un uomo di 51 anni. Le altre due persone rimaste ferite sono state soccorse sul posto e trasportate in ospedale in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure ai feriti e coordinato le operazioni di emergenza. La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione e saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

