È morta Ornella Vignolo Lutati, rimasta ustionata nell’incendio in un appartamento di corso Re Umberto a Torino

TORINO – Era il 16 dicembre 2025 quando un incendio si è sviluppato in un appartamento al secondo piano di un palazzo in Corso Re Umberto, a Torino; In quel rogo è rimasta gravemente ferita una donna di 81 anni, trasportata al Cto di Torino in codice rosso.

Purtroppo, dopo diciotto giorni di agonia, il 3 gennaio l’architetta 81enne Ornella Vignolo Lutati è deceduta: aveva riportato ustioni sul 40% del corpo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno dovuto scardinare una porta blindata per entrare nell’appartamento e soccorrere l’81enne, le cui condizioni erano subito apparse critiche. Questa mattina si sono tenuti i funerali nella chiesa della Crocetta.

A causare il rogo un cortocircuito probabilmente partite dalla cucina dell’appartamento, che risulta essere il locale della casa più danneggiato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese