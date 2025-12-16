CronacaTorino
Incendio in un appartamento di corso Re Umberto, a Torino: tre ustionati, uno in codice rosso al Cto
Intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco
TORINO – Un incendio originato in un appartamento di Corso Re Umberto a Torino ha causato l’ustione di tre persone. Le fiamme hanno iniziato a divampare nella mattina di oggi, 16 dicembre, al secondo piano di un condominio. I vigili del fuoco sono arrivati con 6 squadre e sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio. Le tre persone ferite sono state portate in ospedale, tra cui una al Cto in codice rosso; tutti gli altri inquilini dello stabile sono stati evacuate.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca3 giorni fa
Confessa il conducente del furgone che ha tamponato l’auto su cui viaggiava la neonata che ha perso la vita nello scontro sulla A5: «Ero sotto choc e sono ripartito»
Cittadini2 giorni fa
La figlia di Giovannino Agnelli si è sposata in gran segreto nell’anniversario della morte del padre
Società1 giorno fa
La Stampa in vendita, Luciana Littizzetto scrive una lettera a John Elkann – VIDEO
Società3 giorni fa
Corteo per la liberazione dell’imam Shahin e per la Palestina a Torino – VIDEO
Economia3 giorni fa
«La Juventus non è in vendita»: John Elkann fa chiarezza in un video sui canali ufficiali del club
Cronaca2 minuti fa
Incendio in un appartamento di corso Re Umberto, a Torino: tre ustionati, uno in codice rosso al Cto
Cronaca17 minuti fa
Inseguimento in piena notte dei Carabinieri tra Cambiano e Trofarello: denunciate due giovani che non si erano fermate a un posto di blocco
Cultura1 ora fa