Incendio in un appartamento di corso Re Umberto, a Torino: tre ustionati, uno in codice rosso al Cto

TORINO – Un incendio originato in un appartamento di Corso Re Umberto a Torino ha causato l’ustione di tre persone. Le fiamme hanno iniziato a divampare nella mattina di oggi, 16 dicembre, al secondo piano di un condominio. I vigili del fuoco sono arrivati con 6 squadre e sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio. Le tre persone ferite sono state portate in ospedale, tra cui una al Cto in codice rosso; tutti gli altri inquilini dello stabile sono stati evacuate.

