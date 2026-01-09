Gelicidio sull’A32: chiuso e poi riaperto il tratto tra Avigliana e Chianocco

PIEMONTE – Mattinata complicata per la viabilità in Val di Susa a causa del gelicidio. Nelle prime ore di venerdì 9 gennaio 2026, la SITAF ha disposto la chiusura temporanea dell’autostrada A32 Torino–Bardonecchia, in direzione Bardonecchia, nel tratto compreso tra Avigliana Ovest e Chianocco.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della pioggia ghiacciata che ha interessato la zona durante la notte, rendendo particolarmente insidiose le condizioni dell’asfalto. In via precauzionale il traffico è stato interrotto per consentire gli interventi di messa in sicurezza.

Nel corso della mattinata la situazione è progressivamente migliorata e la circolazione è tornata regolare su tutta la A32, con la riapertura anche del tratto precedentemente chiuso.

Cos’è il gelicidio?

Il fenomeno del gelicidio si verifica quando una precipitazione nevosa attraversa uno strato di aria più calda, trasformandosi in pioggia, che congela immediatamente al suolo a contatto con superfici con temperature pari o inferiori a zero. Si tratta di una delle condizioni meteorologiche più pericolose per la circolazione stradale.

