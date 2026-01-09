Il 92enne Pietro Cavaglià muore in ospedale, era stato investito a Poirino mentre attraversava la strada

TORINO – Non ce l’ha fatta Pietro Cavaglià, il 92enne che il 31 dicembre 2025 era stato investito dal conducente di una automobile a Poirino.

Cosa è successo

Era la mattina di San Silvestro quando Cavaglià è uscito per una passeggiata con il suo deambulatore e, per cause che sono ancora la vaglio degli investigatori, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in via Isolabella, è stato investito dal conducente di una automobile, una Fiat Panda.

Il 92enne è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Poirino e poi trasportato al Cto di Torino. Qui, dopo 6 giorni di agonia, il 6 gennaio l’anziano è deceduto per le conseguenze dell’impatto. Il conducente, un ventenne di Chieri, rischia il processo per omicidio stradale. Al momento, secondo quanto si apprende, il materiale raccolto durante i rilievi è stato trasmesso alla procura di Asti, competente per Poirino.

Pietro Cavaglià lascia la compagna Gemma, il figlio Michele e le nipoti Gaia e Sofia. Questa sera, 9 gennaio, alle 20 la parrocchia del paese ospiterà la recita del rosario. Il funerale è in programma domani, 10 gennaio, alle 15 nella stessa parrocchia.

