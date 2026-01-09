TORINO – A Torino, la giornata di sabato 10 gennaio 2026 si presenterà con tempo stabile e soleggiato, grazie all’azione di un robusto campo di alta pressione che garantirà assenza di piogge e cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Il contesto sarà ideale per vivere la città all’aperto, con un sensibile miglioramento termico nelle ore centrali.

Mattino: cielo sereno e freddo notturno

Il mattino inizierà con cieli sereni e aria fredda, soprattutto nelle zone periferiche. La temperatura minima scenderà fino a -1°C, valori tipicamente invernali ma senza criticità. I venti moderati da Ovest-Nordovest contribuiranno a mantenere un clima frizzante nelle prime ore.

Pomeriggio: sole pieno e clima più gradevole

Nel corso del pomeriggio il sole sarà protagonista, con ampie schiarite e una temperatura massima che raggiungerà gli 11°C, rendendo la giornata particolarmente mite per il periodo. I venti resteranno moderati, ruotando dai quadranti Nord-Nordovest, ma senza arrecare disturbi significativi.

Sera: stabilità confermata

In serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con condizioni stabili e asciutte. Lo zero termico, attorno ai 1283 metri, conferma una fase di inverno relativamente morbido in quota.

Tendenza meteo Torino

Domenica 11 gennaio: cielo sereno o poco nuvoloso, clima mite;

cielo sereno o poco nuvoloso, clima mite; Lunedì 12 gennaio: tempo stabile, senza variazioni rilevanti;

tempo stabile, senza variazioni rilevanti; Martedì 13 gennaio: condizioni asciutte, con temperature lievemente in aumento.

