Schiacciato sotto la motrice di un camion a Genova, muore sul colpo il torinese Maurizio Perrone

Per lui non c’è stato nulla da fare

GENOVA – È morto sul colpo Maurizio Perrone, 54enne originario di Torino, urtato da un camion tra via Felice del Canto e via Gallino a Pontedecimo.

Secondo quanto si apprende, la tragedia è avvenuta intorno all’ora di pranzo di oggi quando l’uomo, urtato dalla parte anteriore del mezzo pesante, è rimasto schiacciato sotto la motrice. Per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto il personale sanitario, oltre a polizia locale e vigili del fuoco. In corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Disagi al traffico veicolare.

