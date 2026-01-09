CronacaTorino
Schiacciato sotto la motrice di un camion a Genova, muore sul colpo il torinese Maurizio Perrone
Per lui non c’è stato nulla da fare
GENOVA – È morto sul colpo Maurizio Perrone, 54enne originario di Torino, urtato da un camion tra via Felice del Canto e via Gallino a Pontedecimo.
Secondo quanto si apprende, la tragedia è avvenuta intorno all’ora di pranzo di oggi quando l’uomo, urtato dalla parte anteriore del mezzo pesante, è rimasto schiacciato sotto la motrice. Per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.
Sul posto il personale sanitario, oltre a polizia locale e vigili del fuoco. In corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Disagi al traffico veicolare.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Meteo3 giorni fa
Picco dell’ondata di freddo in Piemonte, temperature prossime ai -22°C: ecco gli ultimi aggiornamenti
Biella2 giorni fa
Elsa operata a Zurigo: restano gravissime le condizioni della quindicenne di Biella ferita nell’incendio a Crans-Montana
Cronaca2 giorni fa
Torino, litigio tra automobilisti: scende e gli sbatte la testa contro la portiera ripetutamente
Cronaca1 giorno fa
È morta Ornella Vignolo Lutati, rimasta ustionata nell’incendio in un appartamento di corso Re Umberto a Torino
Cronaca3 giorni fa
Scuole chiuse per lo sgombero di Askatasuna: famiglie di quartiere e genitori pronti alle vie legali
Cronaca14 secondi fa
Schiacciato sotto la motrice di un camion a Genova, muore sul colpo il torinese Maurizio Perrone
Cronaca33 minuti fa
Cade un albero sul taxi, muore a 56 anni Ezio Cauda: condannati per omicidio colposo due funzionari Anas a Torino
Economia51 minuti fa