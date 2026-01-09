Cade un albero sul taxi, muore a 56 anni Ezio Cauda: condannati per omicidio colposo due funzionari Anas a Torino

TORINO – Un anno e otto mesi e un anno e quattro mesi con la condizionale sono le condanne inflitte dal tribunale di Torino ai due funzionari Anas, Eugenio Vetri, capo centro e responsabile della manutenzione della strada per conto di Anas, e capo nucleo Giuseppe Guglielmino, accusati di omicidio colposo in seguito alla morte, nell’agosto del 2022, di Ezio Cauda.

Assolti, invece, un terzo funzionario e le due donne considerate proprietarie del terreno su cui era radicato l’albero: nel corso del procedimento, riporta Ansa, si è accertato che l’area, in realtà, era riconducibile al demanio. I due condannati, in solido con l’Anas (chiamata in causa come responsabile civile), dovranno indennizzare i familiari della vittima in un processo separato e versare immediatamente provvisionali per un totale 310 mila euro.

La morte del tassista

Era mezzanotte e mezzo, una sera di agosto in cui pioveva molto a Pino Torinese. Si trova in via Traforo Cauda, tassista di 56 anni, che sta portando una cliente da Torino a Castelnuovo Don Bosco ma, all’improvviso un pioppo si abbate sulla vettura. Per il 56enne non c’è nulla da fare: muore sul colpo. La passeggera è rimasta illesa.

Quell’albero, pericolosamente inclinate, avrebbe dovuto essere rimosso tempo prima.

