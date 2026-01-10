SportTorino
Atalanta Toro decisa dai gol di De Ketelaere e Pasalic: 2 a 0 a Bergamo
Atalanta batte Torino 2-0: gol di De Ketelaere e Pasalic. Nerazzurri settimi, granata dodicesimi in classifica
BERGAMO – Non segnava dal settembre scorso De Ketelaere e il suo gol all’inizio del primo tempo mette fiducia all’Atalanta che gioca bene. Il belga segna di testa da calcio d’angolo spiazzando Paleari.
Il Toro ci crede nel secondo tempo e trova tiri in porta, ma la difesa atalantina soprattutto di Carnesecchi ai pali riesce a fermare le occasioni di gol dei granata.
Chiude la partita il gol di Pasalic nel recupero, quando intercetta la palla e va da solo in contropiede battendo Paleari, per il ko definitivo del Toro.
L’Atalanta non vinceva dal maggio scorso tre partite consecutive e bisogna tornare al 2020 per avere tre partite consecutive senza reti subite.
Il Toro scende al 12esimo posto con 23 punti mentre i bergamaschi consolidano il settimo posto con 31 punti.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese