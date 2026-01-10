CuneoSport
Cuneo vince lo scontro diretto: Grottazzolina ko 3-0
In questa prima gara del 2026 i biancoblù mettono a segno 3 punti importanti contro Grottazzolina e a favore dell’obiettivo stagionale
CUNEO – Vittoria pesantissima e sudatissima per la MA Acqua San Bernardo Cuneo, che nello scontro diretto per la salvezza supera con un netto 3-0 la Yuas Grottazzolina. Un successo che permette ai piemontesi di fare un passo decisivo verso la permanenza in Superlega.
Con questo risultato la squadra allenata da Battocchio sale a quota 12 punti in classifica, lasciando i marchigiani fermi a 4 all’ultimo posto. Un margine di otto lunghezze che consente a Cuneo di affrontare con maggiore serenità la volata finale della stagione.
