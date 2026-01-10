Incidente sulla Tangenziale Sud a Stupinigi, si ribalta un’auto

NICHELINO – Mattinata di caos sulla Tangenziale Sud di Torino. Un violento incidente si è verificato all’altezza dello svincolo di Stupinigi, in direzione Milano, coinvolgendo i conducenti di due autovetture.

Nello scontro uno dei veicoli si è ribaltato completamente sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e all’estrazione dei passeggeri.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure ai coinvolti. Il bilancio è di un ferito, trasportato in codice giallo all’ospedale San Luigi di Orbassano. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La viabilità in direzione nord è rimasta a lungo bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. La Polizia Stradale è al lavoro per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

