Pointe de la Pierre, scialpinista perde la vita travolto da una valanga

AOSTA – Uno scialpinista ha perso la vita nella mattinata di oggi, 10 gennaio, dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre. La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dai frequentatori della valle, che si trova tra Pila e Ozein.

Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano insieme alla Guardia di finanza e alle Fiamme Gialle. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.

