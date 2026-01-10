Cronaca
Pointe de la Pierre, scialpinista perde la vita travolto da una valanga
Il soccorso alpino valdostano ha recuperato il corpo travolto dalla slavina
AOSTA – Uno scialpinista ha perso la vita nella mattinata di oggi, 10 gennaio, dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre. La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dai frequentatori della valle, che si trova tra Pila e Ozein.
Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano insieme alla Guardia di finanza e alle Fiamme Gialle. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.
