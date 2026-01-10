Seguici su

Intossicati da monossido a Meana di Susa, non sono gravi

È stata somministrata tempestivamente la terapia media dell’ossigeno terapia, che ha migliorato l’ossigenazione dei due intossicati
Chiara Scerba

Pubblicato

3 secondi fa

il

