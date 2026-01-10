CronacaTorino
Intossicati da monossido a Meana di Susa, non sono gravi
È stata somministrata tempestivamente la terapia media dell’ossigeno terapia, che ha migliorato l’ossigenazione dei due intossicati
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Biella3 giorni fa
Elsa operata a Zurigo: restano gravissime le condizioni della quindicenne di Biella ferita nell’incendio a Crans-Montana
Cronaca3 giorni fa
Torino, litigio tra automobilisti: scende e gli sbatte la testa contro la portiera ripetutamente
Cronaca2 giorni fa
È morta Ornella Vignolo Lutati, rimasta ustionata nell’incendio in un appartamento di corso Re Umberto a Torino
Asti2 giorni fa
Arrestato l’uomo che ha ucciso Matilde viaggiando a 212km/ in Porsche: ha inquinato le prove
Cittadini1 giorno fa