Intossicati da monossido a Meana di Susa, non sono gravi

MEANA DI SUSA- Due persone, un uomo di 57 e una donna di 56, intossicate in seguito a una probabile fuga di monossido di carbonio. Sono stati soccorsi da Azienda zero che ha comunicato per entrambi il codice giallo, per poi trasportarli all’ospedale di Susa.

L’equipe sanitaria è intervenuta tempestivamente con l’ossigenoterapia sui pazienti, in particolar modo sull’uomo. Questo intervento ha permesso di migliorarne le condizioni già al suo arrivo in ospedale.