Tentano di sfondare una tabaccheria con un’auto a Barriera di Milano, poi scappano

TORINO – Un nuovo episodio di violenza ai danni di un esercizio commerciale si è verificato nella serata di ieri, venerdì 9 gennaio, nel quartiere di Barriera di Milano.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riportato, intorno alle 21.30, un gruppo composto da cinque persone è arrivato in via Ponchielli a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, utilizzata come ariete per tentare di sfondare l’ingresso di una tabaccheria. L’impatto ha provocato ingenti danni strutturali al locale, situato a poche decine di metri da un grande stabile residenziale.

Il colpo non sarebbe andato a segno, ma l’azione ha lasciato evidenti segni di devastazione. Gli autori del tentato furto si sono poi dati alla fuga.

L’accaduto, denunciato dal responsabile Sicurezza di Forza ItaliaRaffaele Petrarulo, fa luce su un clima di crescente insicurezza, in particolare nei quartieri del nord della città.

Secondo la fonte, l’episodio si inserisce in una escalation di reati che comprenderebbe furti, scippi, rapine, risse e atti di degrado urbano, respingendo l’idea che si tratti solo di una percezione. Ha inoltre sollecitato un rafforzamento delle politiche di sicurezza, chiamando in causa il tavolo settimanale in Prefettura e chiedendo interventi più incisivi per il controllo del territorio.

