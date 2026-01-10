Dall’arresto in Venezuela alla possibile liberazione: la vicenda dell’imprenditore italiano Luigi Gasperin

TORTONA – Persiste l’incertezza sulla vicenda di Luigi Gasperin, imprenditore italiano di 77 anni arrestato in Venezuela il 9 agosto 2025 e al centro di una lunga fase di detenzione in un centro della capitale Caracas.

Nelle ultime ore si sono diffuse notizie sulla sua liberazione insieme ad altri cittadini italiani detenuti nel paese sudamericano, e a Tortona, dove risiede la sua famiglia, la cautela resta forte in attesa di conferme ufficiali da parte delle autorità e della Farnesina.

Chi è Luigi Gasperin e cosa è successo

Luigi Gasperin, originario del Basso Piemonte, si era trasferito in Venezuela dove era diventato proprietario e presidente di Tecnica Petrolera Wlp, azienda attiva nel settore Oilfield e nella perforazione di pozzi. Tra il 2000 e il 2024 l’azienda si era aggiudicata una sessantina di contratti nel paese sudamericano.

L’imprenditore fu fermato in agosto 2025 a Maturín, nello stato di Monagas, nel corso di una perquisizione nella sede principale della società, con l’accusa di presunta detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo in violazione della normativa venezuelana.

Secondo le scarse informazioni ufficiali trapelate, il materiale sequestrato non sarebbe stato utilizzato per le attività petrolifere tradizionali ma per altri scopi, e il governo di Caracas ha collegato l’operazione a un presunto complotto, tesi che non ha convinto né le autorità italiane né la famiglia di Gasperin.

Durante la detenzione Gasperin, che soffre di patologie cardiache e difficoltà respiratorie, avrebbe necessitato di cure mediche, come era stato ripetutamente comunicato dai familiari.

Notizie sulla liberazione e la cautela della famiglia

Nella serata di ieri, 9 gennaio 2026, diversi media hanno riportato la notizia secondo cui Luigi Gasperin sarebbe stato liberato, nell’ambito di un rilascio di diversi prigionieri stranieri e oppositori politici deciso dalle autorità venezuelane come gesto di distensione. Tra questi risulterebbe figurare anche il giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri, liberato dopo oltre 16 mesi di detenzione.

Tuttavia, a Tortona, dove vive la famiglia Gasperin, permane un clima di attesa e cautela. Il Sindaco Federico Chiodi ha sottolineato che “il momento è delicato e stiamo tutti sperando che la soluzione arrivi nel più breve tempo possibile”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese