Pedinava e provocava una giovane donna: ora è sotto sorveglianza per quattro anni

TORINO – Il Tribunale di Torino ha disposto la sorveglianza speciale per quattro anni nei confronti di un uomo, al termine di un’indagine della polizia di Stato per stalking ai danni di una ragazza.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitare la vittima dopo aver svolto per lei alcuni lavori di manutenzione a titolo gratuito. In seguito al rifiuto di approcci di natura sessuale, avrebbe messo in atto comportamenti ossessivi, tra cui pedinamenti continui e numerose telefonate, fino a 15 al giorno.

In un episodio particolarmente grave, l’indagato avrebbe anche prelevato il cane della donna dalla sua abitazione, con l’obiettivo di costringerla a un incontro.

La misura di prevenzione è stata richiesta dalla Questura di Torino. Oltre alla sorveglianza speciale, il Tribunale ha disposto l’obbligo di seguire un percorso di recupero per autori di condotte violente e un programma di disintossicazione presso una struttura Sert.

