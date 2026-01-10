Turismo in crescita in Piemonte, a guidare la classifica sono le montagne cuneesi

PIEMONTE – Come fa sapere la Regione Piemonte, in questo Natale 2025, il turismo in Piemonte è in crescita. I numeri parlano di +7,9% in tutta la regione con picchi per la montagna cuneese. Infatti, a Limone Piemonte e a Frabosa Sottana si registrano incrementi rispettivamente del 36% e del 20% del turismo degli sport invernali.

A Torino si registrano numeri da record per il turismo culturale, in particolare a trainare il comparto è il Museo Egizio con 1,27 milioni di visitatori nell’anno 2025, con una crescita del 22,8% rispetto al 2024. Anche le altre istituzioni reggono per numero di visitatori: La Fondazione Musei Torino con GAM, MAO e Palazzo Madama registrano 650.000 visitatori complessivi.

Nel dettaglio, la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea ha registrato 225.952 visitatori, confermandosi un punto di riferimento per l’arte moderna e contemporanea. Il MAO – Museo d’Arte Orientale ha accolto 138.764 persone, mentre Palazzo Madama si è rivelato ancora una volta il museo più visitato del polo, con 251.561 ingressi.

Nel complesso, il 2025 restituisce l’immagine di un sistema museale torinese maturo, capace di reggere il confronto con gli anni di massimo afflusso e di crescere laddove l’offerta culturale si rinnova e dialoga con il pubblico. Tra stabilità e nuovi record, Torino conferma la sua vocazione di capitale culturale.

