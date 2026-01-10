Seguici su

La Fiamma Olimpica a Torino, quali le modifiche alla viabilità

La mappa e gli orari delle variazioni
TORINO – Nella giornata di domani, domenica 11 gennaio, per il Viaggio della Fiamma Olimpica a Torino si prevedono alcune modifiche alla viabilità. La Fiamma ha iniziato oggi il suo percorso nella nostra regione e lo concluderà giorno 16 gennaio.

Nell’arco orario dalle 15.15 alle 19.30, e comunque sino a cessate esigenze, sono previste limitazioni viabili lungo il percorso (vedi mappa allegata).

Di seguito la mappa completa di percorso e divieti di sosta:

 

