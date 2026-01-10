Raffiche di vento oltre i 100km/h, il Foehn che sta colpendo le Alpi piemontesi

PIEMONTE – Stando ai dati meteorologici, si sta attenuando la perturbazione che ha causato grandi nevicate negli scorsi giorni sulle medio-alte valli alpine dal Val Susa all’Ossola e che, tra i fondovalle e le vicine pianure, ha invece causato una decisa intensificazione dei venti di foehn.

Raffiche di vento oltre i 100 km/h

In montagna, le raffiche più forti sono state segnalate a 120 km/h alla Gran Vaudala di Ceresole Reale, 116 km/h al Rifugio Gastaldi e alla Sacra di San Michele.

Il Fohen

Il favonio (detto anche Föhn o Foehn in tedesco) è un vento caldo e secco che può presentarsi, in differenti configurazioni bariche, su entrambi i versanti delle Alpi, degli Appennini e dei Pirenei. Si tratta di una condizione metereologica alquanto pericolosa, che rende instabili e impervi i percorsi sulle strade di montagna.

