Basket serie A2, Torino ritrova la vittoria: battuta Roseto 69-73

ROSETO – Dopo due sconfitte consecutive, la Reale Mutua Basket Torino torna alla vittoria espugnando il campo di Roseto al termine di una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Il match si è chiuso sul punteggio di 69-73, con i piemontesi capaci di ribaltare una gara che per lunghi tratti li ha visti costretti a inseguire.

La sfida si è rivelata più complicata del previsto. Roseto, ultima in classifica ma in cerca di punti preziosi per risalire, ha messo in difficoltà Torino fin dalle prime battute, mantenendo spesso il vantaggio e sfruttando le difficoltà degli ospiti al tiro da lontano. La Reale Mutua, inoltre, non ha potuto contare sul contributo abituale di Robert Allen, limitato a soli 7 punti.

Nonostante le difficoltà, Torino è rimasta sempre in partita grazie all’atteggiamento combattivo e alla capacità di non perdere lucidità nei momenti chiave. La svolta è arrivata nell’ultimo quarto, quando gli ospiti hanno aumentato l’intensità difensiva e trovato canestri pesanti per sorpassare gli abruzzesi.

Protagonista della serata è stato Davide Bruttini, autore della sua miglior prestazione stagionale con 14 punti. Il centro ha sfruttato al meglio la sua esperienza, facendosi trovare pronto vicino al canestro nei momenti decisivi. Importanti anche le giocate di Teague, miglior realizzatore torinese con 16 punti, soprattutto nel finale punto a punto.

Roseto ha avuto alcune occasioni per rientrare, ma non è riuscita a concretizzarle negli ultimi possessi. Con questo successo, Torino risale sopra il 50% di vittorie in campionato, portando il bilancio a 11 successi e 10 sconfitte e ritrovando fiducia dopo le recenti battute d’arresto.

