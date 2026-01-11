Seguici su

Prognosi sciolta per il 43enne di Caluso investito da un’auto dopo che a sua volta ha investito una volpe

VALPERGA – Non è più in pericolo di vita il 43enne di Caluso, vigilantes per Sicuritalia, che nella notte tra sabato 10 gennaio e domenica 11 gennaio è stato investito da un giovane di San Colombano Belmonte su una Fiat Grande Punto dopo che era sceso dalla vettura per accertarsi delle condizioni di una volpe da lui investita.

I medici hanno sciolto la prognosi dopo che è stato portato al Cto di Torino in elicottero per aver subito un trauma cranico e diverse ferite a una gamba. Illeso il giovane sulla Grande Punto, che si era fermato subito a soccorrere il 43enne.

