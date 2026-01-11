Basket: Derthona combatte ma poi cede in casa del Brescia per 92-86

BRESCIA – La Bertram Derthona Tortona chiude il girone d’andata con una sconfitta sul campo della Germani Brescia. Al PalaLeonessa A2A finisce 92-86 per i padroni di casa, secondi in classifica, al termine di una partita intensa e combattuta per tutti i 40 minuti.

Dopo un avvio equilibrato, con continui sorpassi nel primo quarto, Brescia ha chiuso i primi dieci minuti avanti di misura (24-23). Nel secondo periodo è arrivata la miglior fase della Bertram, capace di allungare fino al +10 grazie soprattutto alle triple di Arturs Strautins, miglior realizzatore dei piemontesi con 21 punti. All’intervallo Tortona era avanti 46-42.

Al rientro dagli spogliatoi Brescia ha cambiato marcia, aumentando l’intensità offensiva e colpendo con continuità da tre punti. Nonostante questo, la squadra di coach Fioretti è rimasta in partita e al termine del terzo quarto il distacco era minimo (66-63).

Nell’ultimo periodo i lombardi hanno trovato maggiore precisione nei momenti decisivi, chiudendo la gara con percentuali molto alte dall’arco. Tortona ha provato fino all’ultimo a rientrare, arrivando anche a due punti di distanza nel finale, ma Brescia è stata più lucida negli ultimi possessi e ha portato a casa la vittoria.

Per la Bertram si interrompe così la striscia di successi e il girone d’andata si chiude con un bilancio di 10 vittorie e 5 sconfitte, per un totale di 20 punti. Il prossimo impegno è in programma sabato 17 gennaio alla Nova Arena, dove Tortona affronterà Milano.

CREDIT FOTO: Ciamillo-Castoria

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese