CronacaTorinoTrasporti
Guasto a un treno ad Arezzo, ritardi anche sulla linea Alta Velocità per Torino
Dalle 12:00 si sta ripristinando lentamente la circolazione
TORINO – Sono diversi i treni ad Alta Velocità diretti a Torino interessati dal guasto a un convoglio ad Arezzo. Trenitalia fa sapere che sono stati instradati per un percorso alternativo con tempi di percorrenza più lunghi, anche di 70 minuti.
Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:
• FR 9612 Battipaglia (5:05) – Torino Porta Nuova (12:10)
• FR 9304 Napoli Centrale (5:18) – Torino Porta Nuova (12:20)
• FR 9516 Salerno (5:40) – Torino Porta Nuova (13:00)
• FR 9508 Roma Termini (6:00) – Bardonecchia (12:20)
• FR 9406 Napoli Centrale (6:04) – Venezia S.Lucia (11:34)
• FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:51)
• FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)
• FR 8506 Napoli Centrale (7:25) – Verona Porta Nuova (12:08)
• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:53)
• FR 9520 Napoli Centrale (7:40) – Milano Centrale (12:50)
• FR 9618 Roma Termini (8:50) – Milano Centrale (11:58)
• FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:35)
Il treno FR 9612 oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché Milano Centrale.
I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili fino a Milano Porta Garibaldi dove trovano proseguimento con il treno FR 9612.
Dalle 12:00 si sta ripristinando lentamente la circolazione.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese