Chieri investe sulla sicurezza e sulla manutenzione urbana: approvati progetti per oltre un milione di euro

CHIERI – Nuovi interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza sono stati programmati dall’Amministrazione comunale di Chieri, che ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica per un investimento complessivo superiore al milione di euro. Le opere riguarderanno il centro abitato, la rete delle strade bianche e numerosi edifici di proprietà comunale, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi urbani.

Il primo pacchetto di interventi, pari a 400mila euro, è dedicato alla riqualificazione di alcune carreggiate e aree pubbliche cittadine. Sono previsti il rifacimento della pavimentazione di via Roaschia, nel tratto compreso tra viale Fasano e via Balbiano, di via Campo Archero, tra piazza Europa e via I Maggio, e di strada Canarone, dal civico 11 al civico 59. È inoltre programmata la riqualificazione di una porzione della piazzetta della Chiesa di San Giorgio, con il recupero o la sostituzione dei cubetti di sienite e l’ampliamento delle aiuole intorno ai tigli per garantire maggiore spazio alle piante.

Il progetto comprende anche la costruzione e il rifacimento di marciapiedi in tratti attualmente sprovvisti di percorsi protetti per i pedoni. Gli interventi interesseranno via Benedetto Croce, in prossimità di scuole e servizi per l’infanzia, e via Giovanni XXIII, lungo l’asse che collega diverse aree frequentate. Sul fronte della sicurezza stradale sono previsti attraversamenti pedonali rialzati in strada Baldissero, in corrispondenza di spazi scolastici e ricreativi, e in via Grosso, in una zona residenziale densamente abitata. Le tempistiche dei lavori saranno coordinate con gli interventi programmati da Italgas per la sostituzione delle tubazioni interrate.

Accanto agli interventi nel centro urbano, la Giunta ha approvato un ulteriore progetto da 200mila euro dedicato alla manutenzione delle cosiddette “strade bianche”. La rete viaria extraurbana di Chieri, che si estende tra collina e pianura, richiede interventi costanti a causa dell’usura legata al traffico e agli eventi atmosferici. I lavori interesseranno numerosi tratti, tra cui strada Turriglie, strada Superga, strada di Caprigliano, strada della Giacoletta, strada Tetti Fasano, strada del Chiaventone, strada Tetti Manera e strada Monza. Le opere comprenderanno il ripristino delle pavimentazioni, il decespugliamento delle banchine e la sistemazione dei sistemi di raccolta delle acque, con soluzioni pensate per aumentare la durata degli interventi mantenendo un aspetto coerente con il contesto rurale.

Infine, è stato approvato un terzo progetto di fattibilità per un investimento di 420mila euro destinato al patrimonio immobiliare comunale. Gli interventi riguarderanno scuole, palestre, alloggi di edilizia residenziale pubblica, cimiteri e altri immobili, con opere edili, elettriche, di impermeabilizzazione e manutenzione specialistica.

