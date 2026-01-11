Sestriere, sequestrata la Torre Rossa per motivi di sicurezza

SESTRIERE – La Torre Rossa, uno degli edifici più iconici del Colle del Sestriere, è stata posta sotto sequestro preventivo dalla Questura di Torino. Il provvedimento, eseguito dalla divisione di polizia amministrativa e sicurezza, ha comportato la chiusura immediata dell’albergo a tre stelle di piazza Agnelli, attualmente gestito dalla catena Aurum Hotels.

Agli ospiti è stato comunicato il trasferimento dei check-in presso la vicina Torre Bianca Duchi d’Aosta, edificio gemello della struttura sequestrata.

Alla base dell’intervento delle autorità vi sono criticità legate alla sicurezza, in particolare impianti antincendio non conformi alla normativa vigente.

