Cuneo perde 3-0 a Firenze mentre Chieri cede 2-3 a Conegliano

TORINO – La Honda Cuneo Granda Volley ha subito una sconfitta netta per 3-0 sul campo de Il Bisonte Firenze. Le gatte non sono riuscite a contrastare le toscane, pagando caro qualche errore in fase di attacco e ricezione. Cuneo naviga in bassa classifica in decima posizione con 20 punti.

Più combattuto il match tra Chieri e Conegliano, terminato 2-3. Le Pantere venete hanno conquistato la vittoria lasciando un punto a Chieri al tie break dopo un confronto molto equilibrato, mentre le biancoblù hanno mostrato carattere e determinazione, sfiorando il colpo grosso di battere la capolista davanti al pubblico di casa

Chieri si dimostra la migliore delle piemontesi ben salda in quarta posizione con 41 punti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese