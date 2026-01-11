Juventus Women batte la Roma 2-1 e conquista la quinta Supercoppa Italiana

TORINO – La Juventus Women apre il nuovo anno nel migliore dei modi, conquistando la Supercoppa Italiana Femminile con una rimonta spettacolare sulla Roma, terminata 2-1. Dopo il vantaggio iniziale delle giallorosse, Vangsgaard ristabilisce la parità poco prima dell’intervallo. La rete decisiva arriva all’85’ grazie a un colpo di tacco di Cristiana Girelli, che regala alla squadra torinese la quinta Supercoppa della sua storia.

La partita, disputata a Pescara sotto una pioggia battente, ha visto la Juventus reagire con determinazione. Le bianconere hanno creato diverse occasioni nei primi minuti, con Viens, Beccari e Carbonell protagoniste, prima che la Roma passasse in vantaggio al 23’. Poco prima dell’intervallo, Vangsgaard sfrutta un errore della difesa avversaria e firma il gol del pareggio.

Nella ripresa, la Roma prova a imporsi, ma la difesa e il portiere De Jong respingono ogni pericolo. La svolta arriva all’85’, quando Girelli raccoglie un tiro di Lenzini in area e di tacco realizza il gol che consegna il trofeo alla Juventus Women.

