TORINO – Non si ferma la protesta per boicottare Israele dalle competizioni internazionali. Mentre a Torino si riaccende il braciere della fiamma olimpica che sta facendo un lungo viaggio in tutta Italia prima di raggiungere Cortina in primo luogo e infine Milano per l’inizio dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, non si placa la protesta dei propal contro Israele. Al grido di Free-Palestine i manifestanti vogliono “Fuori Israele dalle Olimpiadi”, si legge sui cartelli in inglese: “Show Israel the red card” tradotto come “Mostra a Israele il cartellino rosso”.

Un nutrito gruppo di manifestanti isolati dal resto della piazza da un cordone di poliziotti in divisa antisommossa, si è raccolto in una parte di piazza Castello per continuare a far sentire il proprio appoggio alla popolazione di Gaza e di tutta la Palestina.

No Sport Washing si legge su un cartello, riferendosi alla partecipazione di atleti israeliani (da due a quattro) alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si sa già che non soggiorneranno al Villaggio Olimpico, per motivi di sicurezza e saranno scortati da agenti del Mossad

