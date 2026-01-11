Automobilisti usciti di strada sulla Torino-Savona: tre feriti trasportati a Cuneo e Savigliano

CUNEO – Un’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada al km 33,2 sulla Torino-Savona in direzione del capoluogo piemontese. A bordo della vettura c’erano tre persone che sono rimaste ferite. Due di loro, uno in codice rosso e uno in codice giallo, sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Cuneo, mentre un terzo in codice giallo con l’ambulanza medicalizzata all’ospedale di Savigliano.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Saluzzo e Bra per mettere in sicurezza il tratto interessato. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

