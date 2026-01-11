Seguici su

Nuova aggressione nella casa circondariale di Biella

Violenza tra i detenuti durante una perquisizione
Alessia Serlenga

Pubblicato

2 secondi fa

il

BIELLA – Questa mattina si è verificato un nuovo episodio di violenza all’interno della casa circondariale di Biella. Durante una perquisizione, finalizzata al ritrovamento di un telefono cellulare, alcuni detenuti hanno reagito aggredendo gli agenti della polizia penitenziaria.

Per approfondire:

Secondo quanto segnalato dal sindacato Sinappe, l’episodio rappresenta l’ennesima manifestazione di criticità strutturali dell’istituto.

Il sindacato ha chiesto l’adozione immediata di provvedimenti disciplinari e penali nei confronti dei responsabili dell’aggressione.

