Cuneo: anziana investita da un’auto di grossa cilindrata

La donna è stata trasportata al Santa Croce
CUNEO – Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, in corso Nizza, all’altezza del bar Corso, un’anziana è stata investita da un’auto di grossa cilindrata. La donna è stata soccorsa e trasferita in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce.

Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano gravi.

La Polizia locale sta conducendo i rilievi per ricostruire con precisione le dinamiche.

