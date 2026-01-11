Cuneo: anziana investita da un’auto di grossa cilindrata

CUNEO – Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, in corso Nizza, all’altezza del bar Corso, un’anziana è stata investita da un’auto di grossa cilindrata. La donna è stata soccorsa e trasferita in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce.

Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano gravi.

La Polizia locale sta conducendo i rilievi per ricostruire con precisione le dinamiche.

