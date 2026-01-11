Tre minorenni intossicate dal monossido di carbonio in un alloggio di Torino

TORINO – Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 21.30, in un’abitazione di via Tunisi 105 a Torino. A rimanere coinvolte sono state tre sorelle, di 8, 13 e 17 anni, appartenenti a una famiglia originaria di Tortona, che hanno accusato un improvviso stato di malessere.

L’allarme è stato lanciato dal padre, insospettito dalla contemporanea comparsa dei sintomi nelle figlie. La chiamata ha consentito l’immediato intervento dei sanitari del 118, che una volta giunti sul posto hanno riscontrato un quadro compatibile con un’intossicazione da gas.

Le tre minorenni sono state trasferite al Pronto Soccorso dell’Ospedale Regina Margherita, dove sono state sottoposte a trattamento in camera iperbarica.

Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno effettuato i controlli all’interno dell’abitazione e provveduto alla messa in sicurezza dell’alloggio, avviando le verifiche sulle possibili cause della fuga di gas.

