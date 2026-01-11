La Fiamma Olimpica a Torino domenica 11 gennaio. La mappa del percorso e le tappe principali del tragitto

Torino – La Fiamma Olimpica per le Olimpiadi di Milano Cortina accesa il 5 dicembre ad Atene arriva nel pomeriggio di domenica 11 gennaio a Torino dopo aver attraversato Bra, Alba, Asti e Moncalieri.

La traversata della staffetta con la Fiamma Olimpica prenderà il via dall’area di fronte allo stabilimento Stellantis di Mirafiori alle ore 14.30- Saranno 123 i tedofori a portare la Fiamma Olimpica lungo un percorso urbano di circa 11 chilometri che attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Torino. Dall’area di Mirafiori il percorso della Fiamma Olimpica risale passando per Corso Unione Sovietica, piega in corso Galileo Ferraris per raggiungere Piazzale Grande Torino e lo Stadio Olimpico Grande Torino sede della cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2006.

Il percorso poi va verso nord per arrivare in Largo Orbassano, passare Davanti al Politecnico , deviare in Corso Stati Uniti e Corso Castelfidardo, fino al palazzo della Città Metropolitana e portarsi verso est seguendo corso Matteotti. Poi si scende prendendo Corso Vittorio Emanuele II , passando davanti alla stazione di Porta Nuova per proseguire verso sud su via Nizza fino all’incrocio con Corso Dante.

Si punta quindi verso il Po per risalire verso Nord in Corso Massimo D’Azeglio e ricongiungersi con Corso Vittorio. attraversato il Po sul Ponte Umberto I, la Fiamma Olimpica risale in corso Moncalieri fino alla Chiesa della Gran Madre per poi passare il fiume sul ponte Vittorio Emanuele verso piazza Vittorio e la Mole.

Inizia quindi l’attraversamento del centro di Torino per passando per corso Regina Margherita, Corso Principe Eugenio, Corso San Martino, Via Cernaia, Via Pietro Micca fino ad arrivare in Piazza Castello dve la Fiamma arriverà per le ore 19.00.

In piazza Castello fin dalle 17.30 ci sarà festa con animazione, stand e degustazioni di vin brulè e cioccolata calda offerte dalla Camera di commercio di Torino, prima dell’accensione finale del braciere.

Tra i protagonisti della staffetta ci sono nomi dello sport e dello spettacolo come Pecco Bagnaia, Carlotta Gilli e il comico Federico Basso.

