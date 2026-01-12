In Piemonte ci sono quindici nuovi capitreno, a Torino il giuramento per il ruolo di Pubblico Ufficiale

TORINO – In Piemonte è in aumento l’organico del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS): alcuni giorni fa, nella Sala Colonne di Palazzo di Città di Torino, quindici nuovi capitreno hanno prestato giuramento alla presenza di Chiara Foglietta, assessora ai Trasporti e alla viabilità del Comune di Torino e Giuseppe Falbo, direttore Regionale Piemonte di Trenitalia.

La procedura di giuramento è prevista per assumere il ruolo di Pubblico Ufficiale che i neo capitreno rivestiranno nella loro attività lavorativa. Hanno giurato dieci ragazze e cinque ragazzi, tra i 21 ed i 30 anni, selezionati tra migliaia di candidature dopo un accurato scouting aziendale.

Il percorso

Per i ragazzi scelti è iniziato poi un lungo percorso formativo sia in aula che a bordo treno, concluso con la cerimonia di giuramento. I ragazzi ora inizieranno ufficialmente la loro carriera a bordo dei treni regionali piemontesi.

Un percorso ricco di elementi teorici e pratici nel quale sono stati trattati con particolare attenzione i temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri. Durante la formazione pratica i giovani sono stati affiancati da colleghi più esperti dai quali poter apprendere gli aspetti più concreti del mestiere.

I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le assunzioni della Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia negli ultimi tre anni sono state di 196 capitreno e di 148 macchinisti. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani del territorio e va di pari passo con il progressivo rinnovo della flotta del Regionale – con 54 treni di ultima generazione in circolazione – che proseguirà quest’anno con l’arrivo di nuovi convogli in linea con quanto stabilito dai Contratti del Servizio Ferroviario Metropolitano e Regionale con la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità.

